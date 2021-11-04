Поцеловавшимся на фоне Вечного огня в Москве блогершам пригрозили тюрьмой

Следственный комитет России (СКР) заинтересовался появившейся в сети накануне видеозаписью поцелуя бывшей участницы реалити-шоу «Пацанки» Анны Михеевой, известной как Хоффманита, и блогерши Алены Ефремовой, которая приобрела известность после того, как ее избил блогер Mellstroy, пишет Baza.

Причиной интереса со стороны следователей послужило то, что девушки поцеловались, стоя на Красной площади в центре Москвы на фоне Вечного огня. Примечательно, что ролик был снят еще три года назад, однако известность обрел только сейчас.

Теперь СКР собирается проверить видео по статье 354.1 УК РФ («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России»). По этой статье девушкам может грозить до пяти лет лишения свободы. Представитель Хоффманиты, в свою очередь, сообщил, что они в курсе проверки и уже готовят извинения и комментарий для прессы.

Ранее россияне осудили очередную оголившую ягодицы на Красной площади блогершу.