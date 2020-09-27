Под Москвой обрушился надземный переход

В подмосковном Ступине в деревне Сидиорово обрушился надземный переход. Травмы получили шесть человек, сообщает ТАСС.

«На территории предприятия в деревне Сидорово обрушился надземный пешеходный переход», — сказал собеседник агентства. Другие подробности происшествия не приводятся.

В октябре 2018 года в Подмосковье самосвал снес ферму пешеходного моста. Инцидент произошел вечером в субботу, 21 октября на трассе М7 в Орехово-Зуевском районе около населенного пункта Малая Дубна. У грузовика Scania непроизвольно поднялся кузов во время движения.

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