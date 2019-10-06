Под Москвой отыскали «забор-избавитель»

«Конструкция чертовски удачно выручила даму с собачками и оградила ее от несанкционированного вмешательства со стороны водителя самобеглой повозки», — указано в сообщении.

О пострадавших в результате произошедшего не уточняется.

18 апреля стало известно, что в столичных дворах и на улицах начнут постепенно демонтировать заборы. Отмечалось, что в городе останутся только те заграждения, которые необходимы по правилам дорожного движения и для безопасности жителей — например, у переходов и в районе особо опасных мест.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!