Под Москвой появился освещающий пешеходов светофор

В подмосковном Красногорске появился светофор, который ведет пешехода лучом света от начала до конца перехода. Об этом сообщает «Москвич Mag».

Система работает только в ночное время. В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры области пояснили, что движущийся луч привлекает внимание водителей.