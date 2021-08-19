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Под Москвой появился освещающий пешеходов светофор
Кадр: Радио 1 / YouTube
В подмосковном Красногорске появился светофор, который ведет пешехода лучом света от начала до конца перехода. Об этом сообщает «Москвич Mag».
Система работает только в ночное время. В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры области пояснили, что движущийся луч привлекает внимание водителей.
Отмечается, что в результате должна снизиться аварийность на дорогах.
В начале июля на одном из светофоров в Москве нашли своеобразное «послание» пессимистично настроенного жителя. На кнопке для пешеходов рядом со словом «ждите» неизвестный написал маркером еще два слова, в результате чего получилась фраза «не ждите чуда».
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