Под Москвой разрешили рубить елки

Жители Москвы и Подмосковья смогут самостоятельно срубить елку к Новому году. Об этом агентству «Москва» рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

По его словам, власти Московской области запустят соответствующую акцию 20 декабря. Законно срубить ель горожане смогут в двух питомниках — на северо-западе Подмосковья (Дмитров) и на юго-востоке (Виноградово). Эта услуга обойдется жителям Москвы и области не дешевле 500-1000 рублей за дерево. «Елка будет по себестоимости, мы не планируем ничего зарабатывать», — подчеркнул Советников.

Глава комитета пояснил, что многим москвичам скучно «пойти на базар и купить елку». «Взять сына или дочь, надеть валенки, ушанку, взять топор и пойти самому срубить — не в лес, а у нас есть специально выращенные елочки, выбрать и срубить», — описал он предновогоднее развлечение.

Ранее москвичам посоветовали отложить украшение елки до конца декабря. Рекомендация связана с тем, что ощущение праздника может надоесть, а этот новогодний ритуал сможет вернуть новогоднее настроение и поддержать его. При этом праздничным оформлением пространства можно заняться заранее.

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