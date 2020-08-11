Под Москвой спасли женщину с 95-процентным поражением легких

В подмосковном городе Реутов медики спасли 62-летнюю Галину Скрыльникову с 95-процентным поражением легких. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает НТВ в своем Telegram-канале.

Горожанка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Ей констатировали двустороннюю пневмонию с почти стопроцентным поражением органов дыхательной системы. После проведенного обследования врачи экстренно подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.

«В общей сложности пациентка провела в больнице 57 дней, из них 20 — в реанимации в тяжелом состоянии», — рассказал главврач Гарик Хачатрян. Женщина пробыла в медучреждении с 23 мая по 19 июля, после чего была выписана, с ней все хорошо.

«Спасибо большое врачам, они сделали все возможное и невозможное. Если бы не они, может меня и в живых бы уже не было. Так что только большое человеческое спасибо могу им сказать», — сказала Скрыльникова.

20 июля сообщалось, что в городе Ступино Московской области врачи смогли спасти годовалого ребенка, выпившего жироочиститель. Мать мальчика вышла из комнаты на минуту, но и этого хватило, чтобы он смог отравиться и обжечься. Ребенка госпитализировали с ожогом губ и ротоглотки.

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