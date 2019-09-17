Под Москвой выпал первый снег

Жители города Видное сняли на видео первый снег, выпавший в Московской области. Запись опубликована в Instagram-аккаунте vidnoeoverhear.

Ролик снят из окна одной из новостроек города. На нем видно, как хлопья снега кружатся среди многоэтажных домов. «С первым снегом, товарищи!» — подписал пост владелец страницы.

Ранее, 16 сентября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что ближе к выходным столбики термометров в Москве опустятся до пяти градусов тепла, а в ночное время возможны первые заморозки до минус трех градусов.

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