В Москву придут заморозки

В столичном регионе установится дождливая погода, и с каждым днем будет холодать. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Согласно предварительному прогнозу, на протяжении всей недели в городе будет переменная облачность, осадки и сильный ветер. Температура воздуха в понедельник и вторник, 16 и 17 сентября, ожидается на уровне плюс 13-16 градусов, в четверг и пятницу, 19 и 20 сентября, — около 10 градусов тепла.

«Нас ждет мрачноватая погода, нудные моросящие осенние дожди. Солнца будет немного», — пояснил собеседник агентства. Ближе к выходным столбики термометров в Москве опустятся до пяти градусов тепла, в ночное время возможны первые заморозки до минус трех градусов.

Кроме того, по данным специалистов, в течение нескольких дней будет снижаться атмосферное давление, однако в четверг, 19 сентября, оно вновь начнет расти. Вильфанд подчеркнул, что о сроках бабьего лета в столице станет известно позднее. «Мы стремимся говорить о бабьем лете дня за два-три, держать интригу», — пояснил он.

15 сентября сообщалось о том, что на предстоящей неделе в Москве может выпасть мокрый снег. Он будет носить «исключительно символический, незначительный и мозаичный характер и сразу же будет таять», уверяли синоптики.

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