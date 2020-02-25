Под Москвой закрыли высмеянную в сети платную горку

В подмосковной Лобне закрыли платную горку, которую ранее высмеяли в сети. Соответствующую фотографию опубликовали жители города, пишет во вторник, 25 февраля, Telegram-канал «Подъем».

На снимке горка перегорожена посередине железным препятствием. В администрации Лобни объяснили, что решение о закрытии было принято в связи с отсутствием льда.

Две недели назад в сети вызвала споры информация о том, что за катание на горке необходимо платить 50 рублей. В итоге платный вход был отменен.

В январе сообщалось, что дети в Москве стали получать меньше травм при катании с горок этой зимой. Число травмированных детей, доставленных в Институт неотложной детской хирургии и травматологии, стало самым низким за последние пять лет. Врачи связали это с погодными условиями — с точки зрения детских хирургов и травматологов, такая теплая зима оказалась благом.

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