Московские дети стали меньше травмироваться при катании с горок

Дети в Москве стали получать меньше травм при катании с горок этой зимой. Об этом сообщил заместитель директора по лечебной работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы Александр Брянцев, пишет агентство «Москва».

По словам врача, число травмированных детей, доставленных в Институт неотложной детской хирургии и травматологии, стало самым низким за последние пять лет. «Не больше пяти обращений, тяжелых травм среди них не было», — сказал Брянцев.

Медик отметил, что это связано с погодными условиями — с точки зрения детских хирургов и травматологов, такая теплая зима оказалась благом. Ранее число обращений могло достигать 50. Брянцев добавил, что для катания с горки лучше всего использовать санки и ледянки, которые гораздо более маневренные, чем ватрушки.

В декабре погода в Москве не один раз била рекорд тепла. Так, 18 декабря на главной московской метеостанции (ВДНХ) к полудню температура воздуха поднялась до плюс 2,9 градуса. Этот показатель превысил температурный рекорд, установленный в 1956 году (плюс 2,8 градуса). Позднее стало известно, что побит температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений.

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