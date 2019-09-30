Под Москвой заметили «местного Хатико»

«Вот такой старичок, на вид лет восемь, местный Хатико. (...) Дед очень дружелюбный и очень грустный, воет и увязывается за каждым, кто заходит в подъезд», — говорится в посте. Отмечается, что собака ведет себя дружелюбно. Жители дома утверждают, что пес неместный, и критикуют тех, кто его подкармливает.

В сообществе призвали обратить внимание на собаку, попытаться ее временно куда-нибудь пристроить либо отыскать ее хозяев.

20 марта стало известно о том, что в подмосковном Зеленограде мужчина отвез своего пса на окраину города и выбросил на улицу. Дворняжка почти километр бежала за машиной, но не смогла догнать и вернулась на место, где ее оставили.

Хатико — пес породы акита-ину, который стал известен в 1932 году после публикации в одной из крупнейших газет Токио статьи «Преданный старый пес ожидает возвращения своего хозяина, умершего семь лет назад». Собака является символом верности и преданности.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!