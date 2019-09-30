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Под Москвой заметили «местного Хатико»

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Фото: страница «Лобня.DogLife» во «ВКонтакте»

Жители подмосковной Лобни обратили внимание на бесхозную собаку в одном из городских дворов. Соответствующий пост появился в городском сообществе во «ВКонтакте».

По словам автора записи, старого пса в ошейнике, но без адресника заметили у подъезда жилого дома в районе Депо. Он «дежурит» у входа уже на протяжении нескольких дней и никуда не уходит даже в плохую погоду.

«Вот такой старичок, на вид лет восемь, местный Хатико. (...) Дед очень дружелюбный и очень грустный, воет и увязывается за каждым, кто заходит в подъезд», — говорится в посте. Отмечается, что собака ведет себя дружелюбно. Жители дома утверждают, что пес неместный, и критикуют тех, кто его подкармливает.

В сообществе призвали обратить внимание на собаку, попытаться ее временно куда-нибудь пристроить либо отыскать ее хозяев.

20 марта стало известно о том, что в подмосковном Зеленограде мужчина отвез своего пса на окраину города и выбросил на улицу. Дворняжка почти километр бежала за машиной, но не смогла догнать и вернулась на место, где ее оставили.

Хатико — пес породы акита-ину, который стал известен в 1932 году после публикации в одной из крупнейших газет Токио статьи «Преданный старый пес ожидает возвращения своего хозяина, умершего семь лет назад». Собака является символом верности и преданности.

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