Под Москвой заметили мицва-мобиль

В подмосковный город Пушкино прибыла еврейская этнографическая экспедиция, путешествующая с миссией по городам Золотого кольца. Об этом во вторник, 13 августа, сообщается в репортаже «Пушкино ТВ» (запись доступна на YouTube).

Отмечается, что представители Любавического ребе перемещаются на так называемом мицва-автомобиле, или «танке заповедей», который «идет на войну с неверием», и рассказывают о Торе и еврействе.

«Наша главная цель — позаботиться о том, чтобы каждый еврей начал себя идентифицировать как еврей, чтобы начал гордиться этим и чтобы хотел жить по-еврейски», — рассказал председатель местной еврейской общины раввин Реувен Куравский.

В дальнейшем участники на «синагоге на колесах» планируют посетить также Тверь, Рязань, Смоленск и другие города.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Москве может появиться 20 новых синагог. О потребности в них заявил глава Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода. Он напомнил, что, по иудейской традиции, евреи всегда селились неподалеку от синагог, поскольку в шабат и по праздникам запрещено пользоваться транспортом.

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