Подделки люксовых брендов обнаружили в бутике в центре Москвы

Поддельную продукцию люксовых брендов обнаружили в бутике в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, из шоурума на Раушской набережной изъяли поддельные товары брендов Louis Vuitton, Chanel, Adidas, Hermes и Dior. До этого момента бутик продавал и рекламировал свои товары в интернете.

Сообщается, что ущерб от действий магазина по отношению к правообладателям брендов оценивается в 6,5 миллиона рублей.

Ранее в магазине на юго-западе Москвы нашли партию опасных для жизни игрушек.