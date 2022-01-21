В магазинах Москвы нашли партию опасных для жизни игрушек

В магазине на юго-западе Москвы нашли партию опасных для жизни игрушек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным источника, малолетний ребенок попал в больницу после игры с химическим набором «Фараоновы змеи», в составе которого содержится дихромат аммония. Указанное химическое вещество согласно федеральному регистру потенциально опасных химических и биологических веществ относится к первому классу опасности, а также является взрывоопасным.

Сообщается, что игра с инструкцией по проведению химического опыта была приобретена в детском магазине на улице Миклухо-Маклая. Также выяснилось, что Роспотребнадзор не смог провести соответствующее расследование из-за того, что сотрудники магазина оказывали сопротивление при осмотре магазина и не предоставили запрашиваемые документы на игрушки.

Роспотребнадзор совместно с МВД провели проверку, в ходе которой из оборота магазина было изъято 20 игр «Фараоновы змеи», представляющих потенциальную опасность для детского здоровья. «В настоящее время две игры из числа изъятых направлены на исследование. По результатам проведения мероприятий будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства», — заключили в пресс-службе.

Ранее, в декабре прошлого года, россиянам рассказали об опасных игрушках для детей на Новый год.