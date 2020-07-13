Подмосковье предупредили о надвигающейся грозе и сильном ветре

Жителей Подмосковья предупредили о дожде, грозе и сильном ветре во вторник, 14 июля. О надвигающейся непогоде сообщили в главном управлении МЧС по Москве, пишет РИА Новости.

Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 9 утра и до конца дня ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, местами выпадут осадки.

МЧС советует не пользоваться автомобилями, а в случае отсутствия такой возможности оставлять машины вдали от деревьев и шатких конструкций. Пешеходов также предупреждают о необходимости в случае грозы укрываться в зданиях и избегать сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередачи. При отсутствии укрытия спасатели рекомендуют лечь на землю или спрятаться в сухой яме или траншее.

Накануне синоптики предупредили москвичей об арктическом вторжении. По прогнозам, через Москву будет проходить очередной холодный фронт. 15 июля станет самым холодным на следующей неделе. Температура воздуха понизится на 10 градусов по сравнению с выходными. Так, днем столбики термометров покажут 16-21 градус, ночью похолодает до 9-14 градусов. Кроме того, холодный фронт принесет с собой и осадки: облачная и дождливая погода ожидается в среду и четверг. Тепло начнет возвращаться в столицу к концу рабочей недели. В пятницу воздух вновь прогреется до 22-27 градусов. Однако возвращения 30-градусной жары синоптики пока не прогнозируют.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!