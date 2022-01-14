Подмосковная семья запустила салют в окна соседей

Подмосковная семья запустила салют в окна соседских квартир. Воздушной атаке вечером во вторник, 11 января, подверглись жители многоквартирного дома в микрорайоне Кузнечики города Подольск, сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По словам очевидцев, около 22.00 семья — муж, жена и двое детей — вышли из подъезда жилого дома на улице Академика Доллежаля. Они остановились посреди двора и начали запускать салюты в сторону соседнего дома.

«Выстрелами повредило стекла моей квартиры на 11 этаже! И это не говоря уже об опасности для жизни», — поделилась одна из пострадавших жительниц района. Уточняется, что все пострадавшие жильцы намерены потребовать у семьи «пиротехников» денег на ремонт стеклопакетов.

Ранее на улице в Москве подростки кинули петарду в семью с детьми.