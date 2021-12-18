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Подмосковная школьница обнаружила скорпиона в мешке с игрушками

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Подмосковная школьница обнаружила скорпиона в мешке с игрушками
Фото: Pixabay

В деревне Тарасково под Наро-Фоминском 11-летняя школьница пострадала от укуса скорпиона. Девочка обнаружила его в своем мешке с игрушками, передает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Скорпион выпрыгнул из мешка и атаковал руку ребенка. Родители девочки обработали рану и обратились за медицинской помощью. Школьницу забрали в больницу, она пострадала от воздействия яда.

На данный момент остается неизвестным, как скорпион мог оказаться среди игрушек школьницы.

Ранее под Серпуховом 10-летняя девочка умерла после двух укусов ос. Погибшая отдыхала вместе с родителями в палатке на берегу Оки. Родные школьницы отметили, что у нее не было хронических заболеваний.

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