Подмосковную фитнес-студию оштрафовали на десятки тысяч рублей за отказ инвалиду

Прокуратура оштрафовала фитнес-студию в подмосковном Красногорске на 30 тысяч рублей за отказ пускать женщину-инвалида в спортивный зал. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу подмосковной прокуратуры.

Отмечается, что ранее женщина обратилась в студию с целью разового посещения тренажерного зала — она хотела заняться спортом самостоятельно, без тренера. Но сотрудники спортивного учреждения отказали ей в допуске, сославшись на инвалидность.

По данному факту Красногорская городская прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 14.8 КоАП РФ («Отказ потребителю в предоставлении товаров, либо доступе к товарам по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности»). В результате студию оштрафовали.

Ранее в бассейн одного из фитнес-клубов в Химках отказались пускать девочку-инвалида с ДЦП. Инцидент произошел в июле — тогда женщина пришла записать дочку в бассейн в первый раз и уточнила, что ей самой занятия не нужны. Она также заранее предупредила администрацию о диагнозе ребенка, и женщину заверили, что это не помешает занятиям. Юрист отметила, что за отказ спортивной сети по статье 136 УК России («Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина») грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

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