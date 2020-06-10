Подмосковную погоду сравнили с тайской

В столичном регионе 10 июня жара сменилась сильным ливнем, дожди также наблюдались в начале месяца. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, в июле и августе москвичам не стоит ждать жары. Температура воздуха будет до конца лета колебаться в пределах климатической нормы: до 10–15 градусов но ночам и 20–25 градусов в дневные часы.

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