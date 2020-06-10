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Подмосковную погоду сравнили с тайской
Кадр: телеграм-канал МК: срочные новости
В Химках водитель снял на видео сильный дождь и сравнил подмосковную погоду с тропическими ливнями в Юго-Восточной Азии. Ролик публикует Telegram-канал «МК: срочные новости».
На кадрах видно, как машины едут по залитой водой трассе. На машине автора ролика постоянно работают дворники.
«Как в Таиланде», — сказал закадровый голос.
В столичном регионе 10 июня жара сменилась сильным ливнем, дожди также наблюдались в начале месяца. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, в июле и августе москвичам не стоит ждать жары. Температура воздуха будет до конца лета колебаться в пределах климатической нормы: до 10–15 градусов но ночам и 20–25 градусов в дневные часы.
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