Подмосковные тамады оказались самыми дорогими

Самые высокооплачиваемые тамады в России — из подмосковных Люберец. Шесть часов работы ведущего на свадьбе или другом торжестве из этого города обойдется заказчику в среднем в 41,9 тысячи рублей, пишет News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Стоимость услуг тамады в Люберцах за последний год выросла на 45,7 процента. Также в список наиболее дорогих ведущих вошло Раменское — там их гонорар оценивается в 35,2 тысячи рублей. В Москве работа тамады на празднике стоит в среднем 31,2 тысячи рублей, в Сергиевом Посаде — 31 тысячу.

В списке самых дешевых ведущих представителей Москвы и подмосковных городов не оказалось.

Рейтинг Росстата рассчитывался исходя из шести часов работы ведущего различных массовых мероприятий. Исследование цен на этом рынке служба проводит с 2014 года. Так, за пять лет оплата труда тамады в среднем выросла почти в два раза.

В мае сообщалось, что средняя зарплата москвичей до вычета налогов за первый квартал 2019 года выросла на 9,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составила 86,83 тысячи рублей. Увеличение зарплаты отразилось на поступлениях доходов физических лиц (НДФЛ) в городской бюджет.

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