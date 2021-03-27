Подозреваемого в убийстве VIP-таксиста на Mercedes в Москве задержали

В Москве задержали подозреваемого в убийстве водителя Mercedes, который работал в VIP-такси. Об этом в субботу, 27 марта, на сайте столичного управления Следственного комитета России.

Как отмечается, задержанным оказался юноша 2002 года рождения. Он уже дал признательные показания. По словам подозреваемого, конфликт с водителем у него возник из-за разногласий по конечной оплате проезда. В результате он нанес мужчине несколько колото-резаных ранений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В ближайшее время фигуранту дела будет избрана мера пресечения.

Об убийстве таксиста стало известно 26 марта. Сообщалось, что погибшего зарезали прямо в салоне автомобиля ночью. Преступление было совершено возле одного из домов в Саратовском переулке.

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