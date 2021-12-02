Подозреваемый в незаконном хранении оружия россиянин покончил с собой

Напротив детского сада на улице Беляева мужчина покончил с собой. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как уточняет Telegram-канал Mash, у погибшего есть ряд судимостей.

Ранее бизнесмен совершил суицид в московском парке на глазах у экс-возлюбленной. Его бывшая девушка рассказала полицейским, что рассталась с ним около полугода назад.