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Подозреваемый в незаконном хранении оружия россиянин покончил с собой

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Подозреваемый в незаконном хранении оружия россиянин покончил с собой
Кадр: Telegram-канал SHOT

Подозреваемый в незаконном хранении оружия россиянин совершил суицид при задержании в подмосковном городе Щелково. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал SHOT.

В ночь на 2 декабря сотрудники ФСБ проводили спецоперацию, чтобы задержать 30-летнего уроженца Кирова. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

Напротив детского сада на улице Беляева мужчина покончил с собой. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как уточняет Telegram-канал Mash, у погибшего есть ряд судимостей.

Ранее бизнесмен совершил суицид в московском парке на глазах у экс-возлюбленной. Его бывшая девушка рассказала полицейским, что рассталась с ним около полугода назад.

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