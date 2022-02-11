Раскрыты подробности нападения шестиклассника на сверстника в подмосковной школе. Стало известно, что конфликт произошел между двумя мальчиками разной национальности. В результате ссоры уроженец Чеченской Республики ранил киргиза.

Директор подмосковной школы №19 Динора Колонина, где имел место инцидент с поножовщиной, прокомментировала ситуацию в беседе с изданием «Подъем».

Колонина опровегла слухи о том, что она якобы попросила Росгвардию о помощи в охране учебного заведения. «Это кто-то переврал. Я эту тему вообще ни с кем не обсуждала. Я просто попрошу не нагнетать обстановку, потому что это влияет на психологическое состояние детей и учителей, и поблагодарю за поддержку, потому что многие очень поддерживают», — заявила она. По словам директора, за школой продолжит следить то же самое частное охранное предприятие.

Ранее стало известно, что в школе в подмосковных Мытищах шестиклассник ударил ножом своего сверстника и повредил ему легкое. Мальчика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Прокуратура и полиция начали расследовать случившееся.