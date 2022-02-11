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Шестиклассник в подмосковной школе ударил сверстника ножом и повредил легкое

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Шестиклассник в подмосковной школе ударил сверстника ножом и повредил легкое
Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В школе в подмосковных Мытищах шестиклассник ударил ножом своего сверстника и повредил ему легкое. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Конфликт между подростками произошел 10 февраля. «Один из школьников в ходе ссоры начал нецензурно браниться, тогда второй достал, предположительно, перочинный нож и ударил оппонента в левое плечо. Мальчик был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает, однако у него задето легкое, а сам он подключен к аппарату ИВЛ», — рассказал собеседник агентства.

Подмосковная прокуратура сообщила о проверке по факту инцидента. Кроме того, собственное расследование проводит полиция. Следствие устанавливает, каким образом и почему мальчик принес в школу нож, сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка СК России Ольгу Врадий. Опрошены очевидцы, сотрудники школы и родители подростков.

Ранее в Москве девятилетний школьник пырнул ножом мужчину в попытке защитить мать.

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