Подростка придавило стеклянной дверью в Москве

В Москве ребенок попал в больницу после падения стеклянной двери на него, передает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в четверг, 10 февраля, в одном из домов на Башиловской улице. 12-летний подросток был придавлен стеклянной дверью и получил травмы. Скорая госпитализировала его. Подробности инцидента выясняются.

В январе в Москве новорожденный насмерть захлебнулся молоком матери. Женщина вызвала скорую помощь в квартиру на проспекте Маршала Жукова, когда заметила, что ее ребенок подавился. Однако смерть наступила за 15 минут до приезда врачей, поэтому медики младенцу ничем не смогли помочь.