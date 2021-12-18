Подросток перешел Рублевское шоссе по скользким перилам моста и попал на видео

Переходящий Рублевское шоссе по скользким перилам моста у метро «Кунцевская» подросток попал на видео. Снятый очевидцами ролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как человек уверенно идет по перилам. Практически в ногу с ним по мосту движется следующий.

Пользователи сети предположили, что подростки снимают видео для TikTok. Многие не оценили риск, на который пошел герой ролика. «До первой ошибки», «Его уже заждались на том свете», — написали они.