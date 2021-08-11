Подсчитано число расселяемых в Москве домов по программе реновации

«С момента старта программы расселяются 300 домов, 56 из них уже снесены. Сейчас на этапах проектирования и строительства находятся более 300 домов площадью 5,3 миллиона квадратных метров», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Программа идет во всех административных округах Москвы, добавил чиновник. По его словам, в эксплуатацию сдано 135 новостроек площадью 1,7 миллиона квадратных метров, из которых 108 передали под заселение.

В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что на месте снесенных 56 пятиэтажек можно построить 33,3 тысячи квадратных метров недвижимости.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Под нее попадают 5175 домов и около одного миллиона москвичей.

Ранее, 9 августа, аналитики назвали районы Москвы, где сильнее всего подешевело жилье. В пятерку лидеров по падению цен за квадратный метр жилья вошли: Таганский и Преображенский районы, Соколиная Гора, Филевский Парк и Обручевский район.

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