В московском метро развернут торговлю

В столичной подземке организуют продажу школьных принадлежностей к началу нового учебного года. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, передает во вторник, 13 августа, ТАСС.

Так, по его словам, в магазинах метрополитена можно будет приобрести школьные тетради и блокноты, дневники, книжные закладки, пеналы, ручки, фломастеры и карандаши, пластилин, краски, а также рюкзаки, сумки для обуви и ланчбоксы.

«Дизайн ярких ручек выдержан в цветах линий московского метро, на карандашах указаны названия станций и глубина их заложения, на обложках блокнотов изображена карта метро», — добавил собеседник агентства.

Отмечается, что с 15 августа по 15 сентября на данные товары будет действовать скидка в размере 60 процентов. Новинки будут представлены в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также на стойках «Живое общение».

3 августа стало известно о том, что в столичном метрополитене запустят вторую волну продаж старых указателей, демонтированных со станций. Сообщалось, что стоимость светящихся объектов составит от 7,5 тысячи рублей, без функции подсветки — от 1,75 до 3,5 тысячи рублей.

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