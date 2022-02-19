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В Москве заметили первые подснежники

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В Москве заметили первые подснежники
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Первые подснежники были замечены в московском районе Фили-Давыдково. Снимки опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Отмечается, что цветы расцвели недалеко от теплотрассы. На фотографиях изображены белые бутоны с зелеными листьями, пробивающиеся сквозь прошлогоднюю листву. Администрация канала отметила, что это самые нежные вестники весны.

«Как же красиво», «А весной уже пахнет в воздухе. Птички поют. Совсем скоро потекут ручьи талой воды», «Красота», «Не рассказывайте где, сорвут все», — прокомментировали юзеры.

Ранее, в 2020 году, подснежники расцвели 25 февраля — на месяц раньше положенных сроков. Первые цветы распустились в природном заказнике «Долина реки Сетунь».

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