Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы

На станции «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена по требованию полиции временно перестали останавливаться поезда. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что поезда двигались без остановки только по направлению к станции «Бульвар Дмитрия Донского», то есть с севера на юг. В настоящее время движение восстановлено в обе стороны.

В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что на платформе была найдена оставленная кем-то коробка. Позже выяснилось, что она была пуста, передает РИА Новости.

Ранее, 27 июля, неизвестные сообщили о минировании более 700 объектов, в том числе всех станций столичного метро. Под угрозой взрыва также оказались 350 торговых центров и более 120 медицинских учреждений. Угрозы поступали по каналам экстренных служб. Они начали выборочно проверять здания, эвакуировать людей. На улицы было выведено более четырех тысяч горожан.

24 июля сообщалось, что полиция Москвы запретила поездам Московского метрополитена останавливаться на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии. Причиной сбоя движения стала бесхозная сумка, обнаруженная на платформе.

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