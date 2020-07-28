В Москве «заминировали» все станции метро

В Москве в понедельник, 27 июля, неизвестные сообщили о минировании более 700 объектов, в том числе всех станций метро. Об этом стало известно «Интерфаксу».

Агентство со ссылкой на информированный источник уточнило, что среди «заминированных» оказались также 350 торговых центров и более 120 медицинских учреждений. Угрозы поступали по каналам экстренных служб. Они в свою очередь начали выборочно проверять здания, эвакуировать людей. На улицы было выведено более 4 тысяч горожан.

Ранее, 26 июля, появилось сообщение о трех «заминированных» домах в подмосковном городе Химки. После проверки выяснилось, что вызов был ложным.

В феврале неизвестные уведомили экстренные службы, что взрывчатка заложена на всех станциях метро, трех вокзалах, а также в ряде районных судов. Но и эта информация оказалась фейком.

Новая волна угроз о «минировании» началась в Москве с ноября 2019 года. Она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Во всех случаях взрывные устройства обнаружены не были.

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