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Погода в Москве побила температурный рекорд середины XX века

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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Погода в Москве побила температурный рекорд середины XX века. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным метеорологов, в 5 утра вторника, 18 февраля, метеостанция на ВДНХ зафиксировала показатель в плюс пять градусов. Абсолютный температурный рекорд дня был установлен более 70 лет назад — 18 февраля 1949 года. Тогда воздух в столице прогрелся до 4,4 градуса.

Ранее москвичей предупредили, что на текущей неделе может быть поставлено несколько температурных рекордов. Ожидалось, что три дня подряд температурный фон будет на 9-11 градусов выше климатической нормы февраля — это соответствует показателям начала апреля. Температура воздуха в столице будет превышать максимумы, зафиксированные в 1957, 1949 и 1925 годах.

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