Покинувший Россию писатель вспомнил легендарное советское кафе

Многие комментаторы вспомнили «Лиру». Одна из пользовательниц сети рассказала, что отмечала там свою свадьбу. «Ах, "Шампань-коблер", ах, брюки-клеш с ремнем на бедрах, ах, мини... Ах, прогулки по летней ночной Москве!», — с ностальгией написала другая подписчица. Кто-то вспомнил, что в «Лире» подавали коктейль «Маяк» с яичным желтком и продавали американские сигареты по шесть рублей «для своих».

Ранее россияне вспомнили, что в «Лиру» невозможно было попасть, не отстояв очередь. Кто-то рассказал, что в популярном заведении иногда выступала известная группа «Машина времени». На ностальгию россиян натолкнула 48-ая годовщина выхода на экраны первой серии фильма «17 мгновений весны», одна из сцен которого снималась в «Лире».

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