Покинувший Россию писатель вспомнил легендарное советское кафе
Покинувший Россию писатель Анатолий Головков вспомнил легендарное советское кафе «Лира» на Пушкинской площади. Свои воспоминания прозаик опубликовал на своей странице в Facebook.
«Сами ноги несли нас, студентов МГУ, сначала в "Елисей" за фляжкой коньяку, — и айда в "Лиру" на Пушку», — рассказал Головков. Писатель отметил, что еда в заведении была невкусной. Местную публику привлекал бар, где можно было купить «Шампань-коблер» за полтора рубля и попробовать другие коктейли, от которых, по словам Головкова, голова «становилась как Луна с видимой и невидимой сторонами». Также писатель отметил, что в «Лире» он знакомился с девушками, которые иногда вели себя как «охотницы-амазонки». «В "Лире" теперь "Макдоналдс". Он быстренько так, по-деловому зажарил и сожрал нашу юность», — заключил прозаик.
Многие комментаторы вспомнили «Лиру». Одна из пользовательниц сети рассказала, что отмечала там свою свадьбу. «Ах, "Шампань-коблер", ах, брюки-клеш с ремнем на бедрах, ах, мини... Ах, прогулки по летней ночной Москве!», — с ностальгией написала другая подписчица. Кто-то вспомнил, что в «Лире» подавали коктейль «Маяк» с яичным желтком и продавали американские сигареты по шесть рублей «для своих».
Ранее россияне вспомнили, что в «Лиру» невозможно было попасть, не отстояв очередь. Кто-то рассказал, что в популярном заведении иногда выступала известная группа «Машина времени». На ностальгию россиян натолкнула 48-ая годовщина выхода на экраны первой серии фильма «17 мгновений весны», одна из сцен которого снималась в «Лире».
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