Полицейская машина влетела в легковой автомобиль и попала на видео

Сообщается, что полицейская машина влетела в легковой автомобиль. Есть один пострадавший.

Утром в воскресенье, 8 августа крупная авария произошла на Третьем транспортном кольце в районе Лужников. Столкнулись пять автомобилей, вклячая скорую помощь и три КамАЗа.

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