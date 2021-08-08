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Полицейская машина влетела в легковой автомобиль и попала на видео

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Полицейская машина влетела в легковой автомобиль и попала на видео

На севере Москвы, в районе дома 94 по Ленинградскому шоссе произошла авария с участием автомобиля ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Сообщается, что полицейская машина влетела в легковой автомобиль. Есть один пострадавший.

Утром в воскресенье, 8 августа крупная авария произошла на Третьем транспортном кольце в районе Лужников. Столкнулись пять автомобилей, вклячая скорую помощь и три КамАЗа.

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