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Полицейская машина влетела в легковой автомобиль и попала на видео
На севере Москвы, в районе дома 94 по Ленинградскому шоссе произошла авария с участием автомобиля ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
Сообщается, что полицейская машина влетела в легковой автомобиль. Есть один пострадавший.
Утром в воскресенье, 8 августа крупная авария произошла на Третьем транспортном кольце в районе Лужников. Столкнулись пять автомобилей, вклячая скорую помощь и три КамАЗа.
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