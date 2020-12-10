Полицейские раскрыли подробности родов в московском метро

Старший сержант Алеся Полякова рассказала, как приняла роды у жительницы Москвы в столичном метро. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, схватки у 29-летней Упол Курмановой начались на эскалаторе, рядом никого, кроме полицейских и раздающей газеты женщины, не было. Последняя заметила, что пассажирке стало плохо, и позвала на помощь стражей порядка.

Подойдя к женщине, Полякова увидела, что у нее отошли воды и была видна голова ребенка. «Ребенок родился за две минуты. Женщина-газетчица также мне помогала. Она дала свои газеты, потому что у нас ничего не было», — рассказала она. Сотрудник полиции добавила, что изначально ребенка замотали в газету, затем в одеяло в виде фольги, которое было в аптечке, чтобы ребенок не замерз.

Поляковой пришлось около 40 минут просидеть у ног роженицы из-за короткой пуповины. Новорожденного она держала на руках.

Мать и ребенок находятся в хорошем состоянии.

Роды произошли на станции «Электрозаводская» в среду, 9 декабря. 29-летняя пассажирка находилась на последних сроках беременности.

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