Полицейские задержали людей-растений на Красной площади

В самом центре Москвы, на Красной площади, полицейские задержали двух человек в костюмах растений. Видео опубликовано ИА «Закон» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что правоохранительные органы остановили в необычных костюмах — розово-синем и зелено-салатовом — художницу Аллу Перову и ее друга Вячеслава. Их посадили в автомобиль оперативников и отвезли в отделение МВД в районе Китай-города.

По словам задержанных, они хотели рассмешить прохожих и поднять им настроение. «Нас задерживают, потому что мы — растения», — заявили они. На записи показано, как с горожанами разговаривают полицейские. Вячеслав говорит им, что ничего не нарушает, не понимая, за что его задерживают. «Я дикое растение», — пояснил он. Кроме того, прохожий, ставший очевидцем произошедшего, сказал, что «это никакая не акция, не пропаганда — это просто костюмы праздничные».

25 июля сообщалось, что жительница Новой Москвы собрала штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на сумму более миллиона рублей. Уточняется, что женщина на автомобиле марки Mazda нарушила ПДД всего 1076 раз. Кроме того, ранее на нее было выписано 113 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).

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