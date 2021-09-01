Полицейские задержали защищавшего свою девушку от мигрантов россиянина
Россиянин сообщил в полицию о преступлении в отношении своей девушки и без объяснений причин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина обвинил полицейских в незаконном задержании, сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что пострадавший вместе со своей 25-летней девушкой приехали к своим друзьям в один из районов Новой Москвы. Разместившись на детской площадке, девушка решила прокатиться на горке, однако была схвачена гастарбайтерами. Молодые люди вызвали полицию: одного из мигрантов им удалось удержать самостоятельно, а другой успел убежать.
После приезда правоохранителей всех участников конфликта доставили в дежурную часть. По словам защищавшего свою девушку мужчины, в отделении майор полиции без разбирательств попросил его сдать личные вещи и поместил его в спецпомещение. В общей сумме мужчина пробыл там шесть часов. Отмечается, что девушка все это время просидела рядом, а задержанного мигранта отпустили.
По факту случившегося задержанный написал заявление в ОСБ УВД по ТиНАО. На данный момент правоохранителям предстоит провести проверку законности действий майора.
Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов объяснил участившиеся в Москве драки между приезжими тяжелыми условиями работы, жарой и трудностями с поездкой на родину. По его словам, глобальная причина конфликтов — в очень сильной психологической напряженности.
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