В Федерации мигрантов России объяснили драки приезжих в Москве

«У нас до сих пор закрыты границы, человек не может уехать. Билет, который стоит 9 тысяч, стоит сейчас от 40 до 70 тысяч рублей, это в одну сторону. Просто слетать домой, повидать родных — не по силам. В силу того, что не хватает людей, те, которые есть, работают больше, чем по нормам надо работать», — сказал президент федерации.

Он также отметил, что многие недооценивают фактор жары.

«Представьте, вы с этим рюкзаком "Яндекса" или Delivery ходите 14 часов, 36 градусов, потом возвращаетесь в хостел, а там нет кондиционера. Ну, пусть не 36 градусов, а 32. Мне кажется, это очень тяжело психологически. В этой ситуации, когда встретились два человека с завышенным уровнем агрессии и подрались, то как-то легко эту искру зажечь», — добавил глава организации.

В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал участившиеся конфликты среди мигрантов. По его словам, не все мигранты ведут себя законопослушно. Мэр осудил подобное поведение и призвал иностранцев «вести себя подобающим образом».

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