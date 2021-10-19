Полицейский пытался спасти россиянку от похотливого пса и подстрелил ее

Сначала полицейский попытался отвлечь собаку на себя, однако алабай никак не отреагировал на него. Тогда мужчина произвел несколько выстрелов из табельного пистолета. Три пули попали в пса, еще одна, четвертая, попала девушке в бедро. Пострадавшую госпитализировали.

Сотрудникам спецслужб удалось найти хозяина застреленной собаки. По его словам, алабай часто бегал по участку без цепи и намордника и систематически делал подкопы под забором, выбегая с территории частного дома. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

Ранее в сети разгорелся спор вокруг правил выгула маленьких собак. Жительница столицы потребовала, чтобы мелких псов выгуливали только на поводке, потому что в противном случае они раздражают представителей более крупных пород. Также автор поста назвала миниатюрных питомцев «собачьими пробниками», чем вызвала сильное возмущение пользователей сети.