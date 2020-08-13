Полиция оцепила посольство Белоруссии в Москве

Посольство Белоруссии в Москве оцеплено полицейскими. Соответствующее фото в Twitter-аккаунте публикует DW на русском.

На кадрах видно, что по периметру здания выстроены сотрудники правоохранительных органов. Часть улицы, где оно расположено, перекрыта для пешеходов, пишет издание. Движение автомобилей регулирует дорожно-патрульная служба.

Ранее, 12 августа, у здания дипмиссии в Москве прошел митинг в поддержку граждан Белоруссии, протестующих из-за результатов президентских выборов в стране. Люди апплодировали и держали в руках плакаты с надписью «Жыве Беларусь» («Да здравствует Белоруссия»). На месте дежурили бойцы ОМОН.

В Белоруссии после оглашения результатов президентских выборов 9 августа начались уличные столкновения силовиков и протестующих. Многие жители оказались недовольны официальными итогами, согласно которым победил действующий президент Александр Лукашенко. Во время столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. ОМОН стреляет по окнам жилых домов и штурмует подъезды, где пытаются укрыться участники уличных акций. Задержаны несколько тысяч человек. Известно о двух погибших. Возбуждены десятки уголовных дел.

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