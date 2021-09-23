Полиция пришла с проверкой к студенту РУДН из-за оружия

Жители общежития РУДН на улице Миклухо-Маклая в Москве пожаловались, что один из студентов хранит в комнате автомат. Как сообщает РИА Новости, полиция организовала проверку.

По словам собеседника агентства, в полицию сообщили о том, что в общежитии РУДН у одного из студентов хранится автомат. На место был незамедлительно направлен наряд полиции.

Однако выяснилось, что автомат является страйкбольным, студент купил его около года назад. «Автомат оружием не является, предназначен для игры в страйкбол. Сейчас он планирует его продать», — заявил источник в правоохранительных органах.

Также сотрудники полиции проверили студента на предмет того, состоит ли он в группах в социальных сетях, связанных с расстрелом людей.

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