Полиция провела беседу с владельцем барана в «Сколково» перед Курбан-байрамом

В Москве полицейские провели профилактическую беседу «о недопущении насильственных действий в отношении животного» с владельцем барана. Инцидент произошел в понедельник, 19 июля, накануне исламского праздника Курбан-байрам, передает издание Baza в своем Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, в полицейский отдел обратился начальник смены охраны научно-технологического инновационного центра «Сколково» и сообщил, что неизвестные граждане собираются убить барана в строящемся медицинском кластере.

На место происшествия прибыли двое полицейских и обнаружили 24-летнего уроженца Узбекистана с бараном. Мужчина объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что приобрел животное легально на ферме и заплатил за него семь с половиной тысяч рублей. При этом гость столицы уточнил, что с бараном ничего плохого делать не собирался.

Полицейские осмотрели животное и, не увидев на нем никаких признаков насильственных действий, все же решили провести с мужчиной профилактическую беседу о недопущении жестокости к животным. Насколько беседа была продуктивной, не уточняется.

Курбан-байрам является одним и главных праздников в исламе. В 2021 году он прошел 20 июля. Традиционно мусульмане отмечают его массовой молитвой и приношением в жертву животного. Как правило, им оказывается баран. Мясо парнокопытного затем распределяют среди членов семьи, друзей и нуждающихся.

Ранее сообщалось, что в этом году Москве провели мусульманский праздник Курбан-байрам по-новому: молитвы в честь праздника 20 июля прошли в мечетях столицы без присутствия верующих, все мероприятия перенесли в онлайн-формат.

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