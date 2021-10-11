Полиция в Подмосковье задержала налетчика на букмекерскую контору

По данным полицейских, злоумышленником оказался 31-летний россиянин. Он совершил нападение на букмекерскую контору в микрорайоне Железнодорожный. Там он угрожал сотруднице оружием — женщина сильно испугалась, в результате чего он смог похитить из кассы более 250 тысяч рублей. Сам мужчина на допросе утверждал, что украл 155 тысяч рублей.

Преступника задержали по статье 162 УК РФ («Разбой»). Он свою вину признал.

Ранее неизвестный похитил со склада в Москве запас медицинских масок. Ущерб от кражи составил более 1,3 миллиона рублей.