Полиция задержала владельца московского кафе при попытке дать взятку

Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца московского кафе, который попытался дать взятку полицейскому. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

Задержанным оказался 47-летний владелец кафе на Тушинской улице. Уточняется, что бизнесмен предложил полицейскому 200 тысяч рублей за то, чтобы избежать наказания по факту выявленных при проверке нарушений. Правоохранитель, в свою очередь, предупредил предпринимателя об уголовной ответственности за подобные предложения.

Упоминание уголовной ответственности не остановило бизнесмена, и он предпринял попытку передачи денег, положив их в портфель, принадлежавший сотруднику органов. В результате инцидента злоумышленник был задержан.

Ранее сотрудники МВД пресекли деятельность экстремистов: представители запрещенной в России организации «Нурджулар» вербовали в свои ряды московских студентов.