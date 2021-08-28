«Полковник» выгнал пожилых россиянок из парка

«Про "Московское долголетие" не слышал, про ЦСО тоже. На мое предложение погуглить, пригрозил вызвать наряд полиции. Зато успел сообщить, что долг родине отдал и что он целый полковник», — резюмировала женщина.

Пользователей сети возмутил поступок неизвестного мужчины. В комментариях они отметили, что парк является общественной зоной и никто не может запрещать собираться в нем компаниям людей.

«А для чего теперь наш парк предназначен? Для созерцания через забор? Боже, какой стыд», «Когда полковник командует на гражданке — это прям беда. Интересно, что бы он сказал полиции, если бы ее вызвал», «Осеннее обострение началось у полковников», — написали юзеры.

Ранее москвичка рассказала о странном соседе, с которым постоянно сталкивается на спортивной площадке рядом со своим домом. Видео очередной встречи она опубликовала в Facebook-группе и возмутила пользователей сети. На записи, сделанной россиянкой, видно, как мужчина выбивает маленький коврик, повешенный на турник. «Вот такой вот у нас житель. Приходит из соседнего дома и выбивает через день свои куски ковров на площадке. На мой вопрос, нормально ли это, ответ — "да"», — написала автор видео, чем и вызвала волну неодобрений.

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