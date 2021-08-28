«Полковник» выгнал пожилых россиянок из парка
Представившийся полковником неизвестный мужчина выгнал из Гончаровского парка в Бутырском районе Москвы пожилых россиянок. Женщины собрались в парке в рамках городского проекта «Московское долголетие». Об этом в группе «HUTOR.INFO — Сообщество жителей Бутырского района» в Facebook написала местная жительница.
По данным москвички, мужчина без документов и бейджика пытался разогнать местных пенсионерок за «несанкционированную тусовку». Он заявил, что является начальником службы безопасности нового руководства парка, однако никаких подтверждающих это документов не предоставил.
«Про "Московское долголетие" не слышал, про ЦСО тоже. На мое предложение погуглить, пригрозил вызвать наряд полиции. Зато успел сообщить, что долг родине отдал и что он целый полковник», — резюмировала женщина.
Пользователей сети возмутил поступок неизвестного мужчины. В комментариях они отметили, что парк является общественной зоной и никто не может запрещать собираться в нем компаниям людей.
«А для чего теперь наш парк предназначен? Для созерцания через забор? Боже, какой стыд», «Когда полковник командует на гражданке — это прям беда. Интересно, что бы он сказал полиции, если бы ее вызвал», «Осеннее обострение началось у полковников», — написали юзеры.
Ранее москвичка рассказала о странном соседе, с которым постоянно сталкивается на спортивной площадке рядом со своим домом. Видео очередной встречи она опубликовала в Facebook-группе и возмутила пользователей сети. На записи, сделанной россиянкой, видно, как мужчина выбивает маленький коврик, повешенный на турник. «Вот такой вот у нас житель. Приходит из соседнего дома и выбивает через день свои куски ковров на площадке. На мой вопрос, нормально ли это, ответ — "да"», — написала автор видео, чем и вызвала волну неодобрений.
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