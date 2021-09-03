«Полоса препятствий» появилась рядом с жилыми домами в Москве

Местные жители возмутились масштабом работ. «Это наш двор, как с колясками тут ходить? А если в ней маленький ребенок, которого невозможно взять на руки? Еще и коляску?» — написала москвичка.

Некоторые интернет-пользователи пожаловались на слишком частую переукладку асфальта. «Я хочу жить при асфальте 80-го года. Во дворе без нагрузки он простоял 40 лет и простоял бы еще столько же. Но нет, пришли и зачем-то поменяли», — выразил возмущение один из комментаторов.

В конце июля «новая мода» в ремонте подъездов жилых домов озадачила москвичей. Житель района Хорошево-Мневники попросил ГБУ «Жилищник» объяснить, почему основной цвет стен его подъезда приобрел два разных оттенка.

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