Полтысячи москвичей одновременно повальсировали

В столице прошла репетиция танцевального флешмоба «Вальс Победы», приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, передает РИАМО.

Сообщается, что акция состоялась около Музея Победы на Поклонной горе в пятницу, 3 мая, ее участниками стали более пятисот человек. Они «кружились в танце под звуки "Майского вальса", так же, как 9 мая 1945 года вальсировали современники Победы», — говорится в сообщении пресс-службы музея.

Известно, что в мероприятии были задействованы не только профессиональные танцоры, но и школьники, студенты, представители старшего поколения. Хореографом-постановщиком стал председатель Объединения коллективов бальных исторических танцев Москвы Вячеслав Гуральник.

Флешмоб пройдет 8 мая в 16:00. Ожидается, что в нем примут участие более тысячи человек.

3 мая сообщалось, что в Москве пройдут массовые мероприятия, посвященные годовщине Победы. В частности, жители и гости города могут принять участие в торжественном шествии «Бессмертного полка» и стать свидетелями парада Победы, увидеть показательные выступления по военно-прикладным видам конного спорта на Поклонной горе и праздничные концерты у храма Христа Спасителя и на Белорусском вокзале.

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