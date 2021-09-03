Полуголый мужчина застыл посреди оживленного шоссе в Москве и попал на видео

Большинство комментаторов отнеслись с сочувствием к герою видео. «Сентябрь жесток», «Пришло осознание того, что вокруг слишком много суеты…», «Он просто посттравмат поймал от 3-го сентября», «Ну, это лучше, чем жиганить за рулем. Пусть постоит, подумает», — писали подписчики в комментариях. Некоторые предположили, что юноша находится под воздействием психотропных веществ.

Ранее москвичи заметили дворника, грустившего под песню певицы МакSим. Молодой человек в застывшей позе сидел на лавочке в одном из московских парков и слушал на повторе один и тот же трек.

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