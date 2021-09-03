Сегодня в 14:21

Полуголый мужчина застыл посреди оживленного шоссе в Москве и попал на видео

Новости /
Полуголый мужчина застыл посреди оживленного шоссе в Москве и попал на видео
Кадр: видео telegram-канал «Что там в Москве?»

Москвичи заметили посреди оживленного шоссе полуголого мужчину. Сняв штаны, он застыл рядом с автомобилем в одной из полос движения. Случившееся попало на видео, ролик опубликован в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«Голая медитация сейчас в моде?» — говорится в подписи к посту.

Большинство комментаторов отнеслись с сочувствием к герою видео. «Сентябрь жесток», «Пришло осознание того, что вокруг слишком много суеты…», «Он просто посттравмат поймал от 3-го сентября», «Ну, это лучше, чем жиганить за рулем. Пусть постоит, подумает», — писали подписчики в комментариях. Некоторые предположили, что юноша находится под воздействием психотропных веществ.

Ранее москвичи заметили дворника, грустившего под песню певицы МакSим. Молодой человек в застывшей позе сидел на лавочке в одном из московских парков и слушал на повторе один и тот же трек.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!