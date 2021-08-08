Пользователи сети нашли «немножко Сан-Франциско» в Москве

Фото московской улицы Кржижановского напомнило пользователям сети о Калифорнии. Снимок был опубликован в группе «Академический район» в Facebook. На нем видны уходящие вдаль трамвайные пути и окружающие их дома.

«Одна из самых живописных улиц Москвы», — подписал фото автор поста.

Подписчики сообщества, рассматривая фото, нашли в нем «немножко Сан-Франциско». Один из подписчиков ответил, что наш «вариант» знаменитого американского города лучше оригинала.

«Обожаю ее. Сколько по ней не ходи, а каждый раз сердце чуть-чуть замирает», «Да, она особенная», «Очень атмосферная улица в любое время года», — написали местные жители под опубликованным фото.

Одна из пользовательниц отметила, что лучше всего эта улица смотрится на закате. «Рельсы сверкают», — уточнила москвичка.

Ранее архивное фото девушки на советской кузне натолкнуло москвичей на воспоминания. Рассматривая снимок, горожане узнавали предметы, которыми когда-то пользовались сами, а некоторые признались, что кое-что из прошлого сохранилось на их кухнях до сих пор.

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