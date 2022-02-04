Пользователи сети похвалили современные детские сады в столице

На личной странице в Facebook молодая мать обратилась за помощью к более опытным родителям из столицы. Женщине пришло время отдавать своего ребенка в детский сад, поэтому она поинтересовалась, насколько страшная участь может ожидать ее чадо в современном госучреждении. К ее удивлению, пользователи сети похвалили московские садики.

«Люди с детьми, расскажите мне про государственные сады. Там так ужасно, как я думаю? Утренники в честь Дня России, обязательно доедать суп с перловкой, интерьеры с колобком и кровати с клетчатыми шерстяными одеялами, уставшие и помятые жизнью воспиталки, разукрашки как верх развлечений, анализы на яйцеглист и рыдающие дети?» — так описала свои ожидания автор поста. В комментариях женщина добавила, что эстетика все же пугает ее не так сильно, как насилие над личностями детей, повышение голоса и различные наказания.

Юзеры поспешили успокоить молодую мать, отметив, что главное выбрать сад с хорошими воспитателями. «Все вообще зависит от конкретного сада и особенно от конкретней воспитателей. Мы ходили в обычный все было супер», «Надо знакомиться, смотреть на директора и воспитателей», — написали они. Многие родители отметили, что по их просьбам сотрудники учреждений присылают фотографии детей, рассказывают, как они себя ведут, что их радует, а что не очень, как они спят, как едят и с кем играют.

Ранее украшения детского сада вызвали у россиян ностальгию по советскому детству.